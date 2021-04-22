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США выделят дополнительно $300 млн Афганистану

США выделят дополнительно $300 млн Афганистану Соединенные Штаты выделят в этом году Афганистану дополнительно 300 млн долларов США в качестве гражданской помощи.
Другие страны
22 апреля 2021 г. 05:46
США выделят дополнительно $300 млн Афганистану

Соединенные Штаты выделят в этом году Афганистану дополнительно 300 млн долларов США в качестве гражданской помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"В части нашей приверженности инвестированию и поддержке народа Афганистана мы работаем с Конгрессом США в плане предоставления 300 млн (долларов США) в качестве дополнительного гражданского содействия в 2021 году по каналам Госдепартамента и Агентства США по международному развитию", - сказал Блинкен.

По его словам, финансирование будет направлено на содействие экономическому росту, борьбу с коррупцией и наркотрафиком, развитие систем здравоохранения и образования. "С выводом войск мы будем задействовать экономическую и гражданского характера помощь для продвижения прочного мира", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Əfqanıstana əlavə 300 milyon dollar ayıracaq

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