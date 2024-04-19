США выделят Аргентине $40 млн на оборону на фоне планов Буэнос-Айреса стать партнером НАТО

Власти США выделят Аргентине $40 млн на нужды обороны в рамках программы военной помощи иностранным государствам.

Власти США выделят Аргентине $40 млн на нужды обороны в рамках программы военной помощи иностранным государствам.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении посольства США в Аргентине.

"Соединенные Штаты с гордостью сообщают, что предоставляют Аргентине $40 млн в рамках программы военной помощи иностранным государствам для поддержки модернизации обороны. Это первый раз с 2003 года, когда Аргентина получает средства из программы военной помощи США", - указали в американской дипломатической миссии.

В посольстве добавили, что предоставление помощи позволяет Аргентине тратить выделенные средства на "оборонную продукцию, обучение и услуги в Соединенных Штатах, а также улучшать взаимодействие с Вооруженными силами США".

"Эта помощь будет способствовать усилиям Аргентины по военной модернизации и поможет в закупке страной сверхзвуковых истребителей F-16", - отмечается в сообщении.

"Правительство США тесно сотрудничает с аргентинскими партнерами для дальнейшего укрепления безопасности республики и оборонного партнерства между странами под эгидой программы F-16", - резюмировали в дипломатическом представительстве.