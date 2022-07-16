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США выделят 100 млн долларов на обучение украинских пилотов

США выделят 100 млн долларов на обучение украинских пилотов Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 100 млн долларов на обучение украинских пилотов управлению американскими самолетами.
Другие страны
16 июля 2022 г. 11:25
США выделят 100 млн долларов на обучение украинских пилотов

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 100 млн долларов на обучение украинских пилотов управлению американскими самолетами.

Как передает Report, об этом сообщает издание Defense News.

Отмечается, что соответствующее предложение было принято нижней палатой Конгресса в качестве поправки к оборонному бюджету на предстоящий финансовый год. Автором поправки выступил представитель Республиканской партии от штата Иллинойс Адам Кинзингер.

Парламентарий считает, что предложенная им инициатива облегчит в будущем переход вооруженных сил Украины на военную технику Запада.

По словам Кинзингера, Соединенные Штаты готовы начать обучение украинских пилотов на базах в Миссисипи и, возможно, в Техасе. Предполагается, что на обучение основам пилотирования истребителей F-15 и F-16 понадобится порядка трех месяцев.

Ранее Пентагон объявлял, что предоставит Украине военную помощь на 400 млн долларов. В новый пакет помощи включат и четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

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