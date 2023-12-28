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США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн

США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн Администрация США выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, он будет последним в 2023 году.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 01:38
США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн

Администрация США выделяет Украине пакет военной помощи на $250 млн, он будет последним в 2023 году.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, размещенном на сайте Госдепа.

"США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины. Этот пакет предусматривает поставки оружия и техники на сумму до 250 миллионов долларов США", - отмечается в сообщении.

В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, "компоненты систем ПВО", артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, более 15 млн патронов, "подрывные средства для устранения препятствий", запчасти и другое оборудование.

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