США выделили Украине очередной пакет вооружений

США объявили о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $425 млн.

США объявили о выделении Украине очередного пакета вооружений на сумму $425 млн.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Пентагона.

В документе отмечается, что в новый пакет помощи вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, боеприпасы для противотанковых систем TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, средства для борьбы с БПЛА, боеприпасы класса воздух - земля, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и боеприпасы.

Также подчеркивается, что оружие будет выделено Киеву через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея в Вашингтоне, что Вашингтон и его союзники намерены нарастить поставки оружия Украине.