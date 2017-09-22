США выделили сирийским беженцам $7,4 млрд гуманитарной помощи за шесть лет

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сумма гуманитарной помощи сирийским беженцам, выделенная США с начала кризиса в Сирии в 2011 году, достигла $7,4 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа.

Вашингтон направил дополнительные $697 млн на помощь сирийским беженцам.

Отмечается, что порядка $516 млн направят беженцам внутри Сирии, $88 млн — в Иордании, $35 млн — в Турции, $29 млн — в Ливане, $15 млн — в Ираке, $13 млн — в Египте и $2 млн — в других странах региона.