США выделили $45 млн на борьбу с «Боко Харам»

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ США выделили $45 млн африканским странам для борьбы с группировкой «Боко Харам». Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Финансовая поддержка рассчитана на военную подготовку и различную технику для обороны. Средства направлены Бенину, Камеруну, Чаду, Нигеру и Нигерии.

Ранее Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ представил данные, согласно которым из-за действий группировки «Боко Харам» примерно 1,5 млн детей пришлось покинуть Нигерию.

Еще примерно 265 тыс. детей покинули Камерун, Чад и Нигер.