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    США выделили $45 млн на борьбу с «Боко Харам»

    Финансовая поддержка рассчитана на военную подготовку и различную технику для обороны

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ США выделили $45 млн африканским странам для борьбы с группировкой «Боко Харам». Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Финансовая поддержка рассчитана на военную подготовку и различную технику для обороны. Средства направлены Бенину, Камеруну, Чаду, Нигеру и Нигерии.

    Ранее Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ представил данные, согласно которым из-за действий группировки «Боко Харам» примерно 1,5 млн детей пришлось покинуть Нигерию.

    Еще примерно 265 тыс. детей покинули Камерун, Чад и Нигер.

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