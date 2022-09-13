США выдали визу главе МИД РФ для участия в Генассамблее ООН

США выдали визы главе МИД России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц для участия в Генассамблее ООН.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Там добавили, что ожидают выдачу виз остальным участникам делегации и решения логистических вопросов.
"Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН", - сказано в сообщении.