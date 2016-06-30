​США выдадут Ираку кредит в 2,7 млрд. долларов на покупку вооружения

Баку. 30 Июня. REPORT.AZ/ США выдадут Ираку кредит в размере 2,7 млрд. долларов в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам (FNF).

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе посольства США в Ираке.

Посол США в Ираке Стюарт Джонс (Stuart Jones) и министр финансов страны Хошияр Зебари подписали соответствующую декларацию о намерениях в среду.

"Этот механизм кредитования FMF позволит силам безопасности Ирака отсрочить платеж за покупку боеприпасов и обслуживание (истребителей — ред.) F-16 и танков M1A1", — приводятся в релизе слова Джонса.

Соглашение дает Ираку право на период отсрочки в погашении кредита сроком в один год. Кредит, который предполагается потратить на закупки вооружений должен быть погашен в течение восьми с половиной лет.