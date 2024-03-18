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США вводят запрет на использование асбеста

США вводят запрет на использование асбеста Администрация Соединенных Штатов приступает к процедуре постепенного прекращения использования асбеста, который вызывает рак.
Другие страны
18 марта 2024 г. 21:53
США вводят запрет на использование асбеста

Администрация Соединенных Штатов приступает к процедуре постепенного прекращения использования асбеста, который вызывает рак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Агентства по охране окружающей среды (EPA) США.

Власти установили для промышленных предприятий сроки, в течение которых им предписано отказаться от асбеста, используемого в цементе, при строительстве крыш, при дезинфекции воды, в тормозах автомобилей и в нефтегазовой сфере.

Соответствующим отраслям придется отказаться от использования данного вещества в течение "разумного переходного периода", как того требует законодательство, отмечает агентство. Запрет распространяется на хризотиловый асбест, только эта разновидность минерала используется в США.

"Научные данные однозначны - асбест является известным канцерогеном, который оказывает серьезное воздействие на здоровье населения. Президент США Джо Байден понимает, что эта проблема, затрагивающая несколько поколений, повлияла на жизни бесчисленного множества людей. Именно поэтому EPA гордится тем, что окончательно утвердило этот давно необходимый запрет на постоянное использование асбеста", - отметил глава агентства Майкл Риган. Демократы критиковали администрацию экс-президента республиканца Дональда Трампа за то, что она так и не решилась окончательно отказаться от асбеста.

Помимо рака легких, воздействие асбеста связано с мезотелиомой (редкий вид рака, который развивается в легких, груди, брюшной полости и сердце) и с легочным заболеванием асбестоз. По данным исследования 2019 года, ежегодно от болезней, связанных с асбестом, умирает около 40 тыс. американцев.

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