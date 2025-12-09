США вводят санкции против лиц и организаций, связанных с конфликтом в Судане

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении 4 физических лиц и 4 организаций за их роль в разжигании гражданской войны в Судане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

По данным OFAC, эта транснациональная сеть, в основном состоящая из граждан Колумбии и колумбийских компаний, вербует бывших военнослужащих Колумбии и обучает солдат, включая детей, для участия в боевых действиях на стороне суданской парамилитарной группировки "Силы быстрого реагирования" (RSF).

Ведомство отмечает, что с начала конфликта в апреле 2023 года RSF и связанные с ними милиции неоднократно атаковали гражданских, включая мужчин, мальчиков и женщин, ограничивали доступ к гуманитарной помощи и совершали насилие. В частности, после захвата столицы Северного Дарфура Эль-Фашера 26 октября 2025 года бойцы RSF при поддержке колумбийских наемников совершили массовые убийства, этнические пытки и сексуальное насилие.