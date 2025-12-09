İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABŞ Sudandakı münaqişə ilə əlaqəli şəxslərə və qurumlara sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 22:02
    ABŞ Sudandakı münaqişə ilə əlaqəli şəxslərə və qurumlara sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ-nin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) Sudanda vətəndaş müharibəsinin qızışdırılmasındakı rollarına görə dörd şəxsə və dörd quruma sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyinin saytında yayılmış açıqlamada bildirilib.

    OFAC-ın məlumatına görə, əsasən Kolumbiya vətəndaşlarından və şirkətlərindən ibarət olan bu transmilli şəbəkə keçmiş Kolumbiya hərbçilərini işə götürür və uşaqlar da daxil olmaqla əsgərləri Sudanın paramilitar qruplaşması olan Çevik Reaksiya Qüvvələri ilə birlikdə döyüşmək üçün təlim keçir.

    İdarə qeyd edib ki, münaqişə 2023-cü ilin aprelində başlayandan bəri Çevik Reaksiya Qüvvələri və onunla əlaqəli milislər dəfələrlə kişilər, oğlanlar və qadınlar da daxil olmaqla mülki şəxslərə hücum edib, humanitar yardıma çıxışı məhdudlaşdırıb və zorakılıq törədiblər. Xüsusən 26 oktyabr 2025-ci ildə Şimali Darfurun paytaxtı Əl-Faşerin ələ keçirilməsindən sonra Çevik Reaksiya Qüvvələrinin muzdluları Kolumbiya muzdluları tərəfindən dəstəklənən kütləvi qətl, etnik işgəncə və cinsi zorakılıqlar törədiblər.

    ABŞ Sudan sanksiya
    США вводят санкции против лиц и организаций, связанных с конфликтом в Судане

    Son xəbərlər

    22:29

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    22:13

    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    Digər ölkələr
    22:03
    Video

    İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:02

    ABŞ Sudandakı münaqişə ilə əlaqəli şəxslərə və qurumlara sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:57

    "Sabah" basketbol klubu Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21:55

    Merts: Azərbaycanla sülh Ermənistan üçün Aİ ilə yaxınlaşma imkanı açır

    Xarici siyasət
    21:46
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistan milli mətbəxinə həsr olunan sərgidə iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:45
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    21:35

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti