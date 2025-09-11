Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    США вводят новый пакет санкций против йеменских хуситов

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 18:55
    США вводят новый пакет санкций против йеменских хуситов

    США ввели новый пакет санкций против йеменских хуситов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

    По утверждению ведомства, санкции вводятся против 32 физических и юридических лиц, а также четырех судов в попытке помешать хуситам заниматься сбором средств, контрабандой и совершать нападения.

    По словам администрации Трампа, это крупнейшая акция Вашингтона, направленная против связанной с Ираном группировки "Ансар Аллах".

    Среди подпавших под рестрикции - несколько китайских компаний, которые, по данным Минфина, помогали перевозить компоненты военного назначения, а также другие компании, помогающие организовать доставку товаров двойного назначения хуситам. Санкции также направлены против контрабандистов нефти и связанных с хуситами судоходных компаний, заявили в Минфине.

    "Хуситы продолжают угрожать персоналу и активам США в Красном море, нападать на наших союзников в регионе и подрывать международную морскую безопасность, действуя в координации с иранским режимом. Мы продолжим оказывать максимальное давление на тех, кто угрожает безопасности Соединённых Штатов и региона", - заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Хёрли.

    США санкции хуситы
    ABŞ Yəmən husilərinə qarşı yeni sanksiya paketi tətbiq edir

