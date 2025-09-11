США вводят новый пакет санкций против йеменских хуситов

США ввели новый пакет санкций против йеменских хуситов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

По утверждению ведомства, санкции вводятся против 32 физических и юридических лиц, а также четырех судов в попытке помешать хуситам заниматься сбором средств, контрабандой и совершать нападения.

По словам администрации Трампа, это крупнейшая акция Вашингтона, направленная против связанной с Ираном группировки "Ансар Аллах".

Среди подпавших под рестрикции - несколько китайских компаний, которые, по данным Минфина, помогали перевозить компоненты военного назначения, а также другие компании, помогающие организовать доставку товаров двойного назначения хуситам. Санкции также направлены против контрабандистов нефти и связанных с хуситами судоходных компаний, заявили в Минфине.

"Хуситы продолжают угрожать персоналу и активам США в Красном море, нападать на наших союзников в регионе и подрывать международную морскую безопасность, действуя в координации с иранским режимом. Мы продолжим оказывать максимальное давление на тех, кто угрожает безопасности Соединённых Штатов и региона", - заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон К. Хёрли.