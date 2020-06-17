​США вводят новые санкции против Сирии

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

Под санкционные меры также попадут президент САР Башар Асад и его супруга.

По словам госсекретаря, начатая Вашингтоном кампания позволит применить жестокие экономические санкции "для привлечения к ответственности режим Асада и его сторонников за их жестокие действия против граждан Сирии".

Кроме того, США в ближайшие недели и месяцы вновь введут санкции против лиц и компаний, поддерживающих действующий в сирийском государстве официальный режим.