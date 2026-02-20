США ввели визовые ограничения против трех чиновников Чили

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о введении визовых ограничений в отношении трех представителей правительства Чили, которых Вашингтон обвиняет в действиях, подрывающих региональную безопасность.

Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

По данным Госдепартамента, ограничения введены за "сознательное руководство, санкционирование, финансирование и оказание значительной поддержки действиям, приведшим к компрометации критически важной телекоммуникационной инфраструктуры и подрыву безопасности в Западном полушарии".

Попавшим под ограничения чиновникам и их ближайшим родственникам будет в целом отказано во въезде в США, а ранее выданные визы аннулированы.

В заявлении подчеркивается, что меры подтверждают приверженность президента Дональда Трампа защите экономических и национальных интересов США в регионе. В документе также содержится критика действующего правительства Чили во главе с Габриэлем Боричем.

В то же время в Вашингтоне выразили готовность продвигать общие приоритеты в сфере безопасности совместно с приходящей администрацией Хосе Антонио Каста, а также заявили о намерении продолжать использовать все доступные инструменты для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.