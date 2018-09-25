США ввели санкции против вице-президента и главы минобороны Венесуэлы

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны и супругу президента Николаса Мадуро – Флорес, вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главу минобороны страны Падрино Лопеса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из документов, опубликованных на сайте минфина США.

Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.