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    США ввели санкции против вице-президента и главы минобороны Венесуэлы

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны и супругу президента Николаса Мадуро – Флорес, вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главу минобороны страны Падрино Лопеса.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из документов, опубликованных на сайте минфина США.

    Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.

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