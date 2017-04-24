США ввели санкции против 271 ученого из Сирии

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ США ввели новые санкции против 271 сотрудника сирийского научно-исследовательского центра, в котором, как заявили в Белом доме, создавалось химическое оружие, примененное сирийскими правительственными войсками в Хан-Шейхуне.

Как передает Report, об этом заявили в американском Минфине.

Напомним, "химатака" в сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В ней обвинили власти САР, однако доказательств предоставлено не было.