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    США ввели санкции против 271 ученого из Сирии

    Об этом заявили в американском Минфине

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ США ввели новые санкции против 271 сотрудника сирийского научно-исследовательского центра, в котором, как заявили в Белом доме, создавалось химическое оружие, примененное сирийскими правительственными войсками в Хан-Шейхуне.

    Как передает Report, об этом заявили в американском Минфине.

    Напомним, "химатака" в сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В ней обвинили власти САР, однако доказательств предоставлено не было.

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