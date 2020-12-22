США ввели санкции против российских и китайских компаний

Минторг США опубликовал список 103 компаний из России и Китая, реализующих оборонные контракты

Минторг США опубликовал список 103 компаний из России и Китая, реализующих оборонные контракты, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Перечень включает 45 российских компаний и 58 фирм из Китая.

Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. Для этого им потребуется получить лицензию.

Министр торговли США Уилбур Росс сказал, что список поможет экспортерам увидеть военные связи своих клиентов.

Минторг США 18 декабря объявил о внесении в черный список более 60 китайских компаний, включая производителя микрочипов International Semiconductor Manufacturing Company (SMIC) и производителя дронов DJI, в рамках «защиты национальной безопасности».