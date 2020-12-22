О нас
Report Georgia
Аудио новости

США ввели санкции против российских и китайских компаний

США ввели санкции против российских и китайских компаний Минторг США опубликовал список 103 компаний из России и Китая, реализующих оборонные контракты
Другие страны
22 декабря 2020 г. 11:24
США ввели санкции против российских и китайских компаний

Минторг США опубликовал список 103 компаний из России и Китая, реализующих оборонные контракты, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Перечень включает 45 российских компаний и 58 фирм из Китая.

Включение в перечень означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. Для этого им потребуется получить лицензию.

Министр торговли США Уилбур Росс сказал, что список поможет экспортерам увидеть военные связи своих клиентов.

Минторг США 18 декабря объявил о внесении в черный список более 60 китайских компаний, включая производителя микрочипов International Semiconductor Manufacturing Company (SMIC) и производителя дронов DJI, в рамках «защиты национальной безопасности».

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi