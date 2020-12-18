Минторг США добавил несколько китайских компаний в санкционный список

В него также попали более 60 компаний, причастных к "нарушению прав человека" или "поддерживают милитаризацию и незаконные морские притязания в Южно-Китайском море"

Министерство торговли США сегодня внесло в черный список несколько десятков китайских компаний, включая производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Ограничения в отношении организаций - необходимая мера для того, чтобы удостовериться, что Китай посредством ведущей в стране SMIC не будет способен использовать технологии США с целью создания собственных технологий продвинутого уровня для поддержки дестабилизирующей военной деятельности", - приводится в заявлении комментарий министра торговли Уилбура Росса.

В документе указывается, что в черный список также добавлено более 60 компаний, в том числе таких, которые причастны к "нарушению прав человека", "поддерживают милитаризацию и незаконные морские притязания в Южно-Китайском море" или имеют отношение к "краже коммерческих тайн США".

Как отмечается в сообщении, внесение в соответствующий перечень означает, что американским компаниям, которые планируют осуществлять поставки внесенным в него предприятиям, придется получать специальную лицензию.