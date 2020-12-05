США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая

США вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК), в связи с приписываемой им Вашингтоном "деятельностью по принуждению".

США вводят визовые ограничения в отношении ряда должностных лиц КНР, в том числе членов Коммунистической партии Китая (КПК), в связи с приписываемой им Вашингтоном "деятельностью по принуждению".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня я, пользуясь своими полномочиями в рамках Закона об иммиграции и гражданстве, накладываю визовые ограничения на должностных лиц КНР и КПК и лиц, активно участвующих в деятельности отдела Единого фронта (ЦК КПК), которые прибегали либо угрожали физическим насилием, похищением и разглашением конфиденциальной информации, шпионажем, саботажем или злонамеренным вмешательством во внутренние политические дела, академическую свободу, личную жизнь или предпринимательскую деятельность. Эти злонамеренные действия были направлены на то, чтобы склонить к сотрудничеству и вынудить руководителей на местах, зарубежные китайские сообщества, академические круги, а также другие группы гражданского общества как в Соединенных Штатах, так и в других странах поддерживать авторитарный нарратив и политические предпочтения КПК", - утверждал шеф американской дипломатии.

Речь идет о введении визовых ограничений в отношении должностных лиц КНР, которые якобы "участвовали в злонамеренных действиях с целью склонить к сотрудничеству и принуждать тех, кто выступает против политики Пекина", пояснил в Twitter Помпео.

В письменном заявлении он добавил, что "продолжит вводить такого рода визовые ограничения, чтобы дать понять, что те, кто несет ответственность за действия, противоречащие основанному на правилах международному порядку, нежеланны" в Америке. "Соединенные Штаты призывают КНР прекратить применение тактики принуждения и запугивания для подавления свободы слова", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его версии, отдел Единого фронта (ЦК КПК) "финансирует и поддерживает зарубежные организации, которые занимаются распространением пропаганды, принуждением и запугиванием тех, кто выступает против политики Пекина".