США ввели санкции против одного из главарей "Талибана"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Американский минфин ввел санкции в отношении одного из главарей движения "Талибан", который отвечает за сбор средств для финансирования террористической деятельности экстремистов, Торека Агхи.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Агха играет ключевую роль в сборе средств для "Талибана" и является членом совета главарей "Талибана", в котором он отвечает за внешние источники финансирования и военные операции в Афганистане", - отмечается в заявлении.

По данным министерства, террорист смог получить от спонсоров из стран Персидского залива $4 млн в 2010 году, и $2 млн - 2009. Агха также занимался планированием операций в Афганистане и логистическими вопросами. "Он был одним из четырех главарей "Талибана", которые с 2012 года давали разрешения на использование неизвестного химического порошка для убийства высокопоставленных представителей правительства Афганистана", - заявил и.о. заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин.

Теперь любая собственность, счета и прочие активы Агхи на территории США заморожены, гражданам страны запрещено осуществлять с ним какие-либо сделки.