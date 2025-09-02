    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 21:28
    США ввели санкции против компаний и судов за контрабанду иранской нефти через Ирак

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сети судоходных компаний и судов, возглавляемой бизнесменом Валидом ас-Самарраи, за контрабанду иранской нефти, выдаваемой за иракскую.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство финансов США.

    Эта сеть в основном действует путем скрытого смешивания иранской и иракской нефти, которая затем намеренно продается как полностью иракская, чтобы избежать санкций. Эта схема принесла сотни миллионов долларов дохода ас-Самарраи.

    "Ирак не может стать убежищем для террористов, поэтому США работают над противодействием влиянию Ирана в стране. Нацеливаясь на нефтяной поток Ирана, Минфин дополнительно подрывает способность режима совершать атаки против США и их союзников. Мы остаемся привержены обеспечению поставок нефти без участия Ирана и продолжим усилия по пресечению попыток Тегерана обходить санкции США", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

