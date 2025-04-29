О нас

Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада

Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада
Другие страны
29 апреля 2025 г. 22:59
Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада

Санкции, действующие в настоящее время в отношении Сирии, являются наказанием жертв бывшего режима Башара Асада.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани, видео с выступления которого опубликовало информационное агентство SANA.

"Сегодняшние санкции против Сирии являются наказанием жертв бывшего режима. Мы призываем их отменить", - сказал глава МИД в ходе выступления в Нью-Йорке перед членами Генеральной Ассамблеи ООН.

"Действующие санкции мешают работе нового правительства Сирии, они ослабляют нашу способность предотвращать будущие конфликты", - подчеркнул аш-Шибани.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi