Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада

Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада

Санкции, действующие в настоящее время в отношении Сирии, являются наказанием жертв бывшего режима Башара Асада.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани, видео с выступления которого опубликовало информационное агентство SANA.

"Сегодняшние санкции против Сирии являются наказанием жертв бывшего режима. Мы призываем их отменить", - сказал глава МИД в ходе выступления в Нью-Йорке перед членами Генеральной Ассамблеи ООН.

"Действующие санкции мешают работе нового правительства Сирии, они ослабляют нашу способность предотвращать будущие конфликты", - подчеркнул аш-Шибани.