США ввели санкции против иранской фирмы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании Arvan Cloud и ее дочерней фирмы ArvanCloud Global Technologies, которая базируется в Дубае, за их "роль в оказании содействия" властям Тегерана в обеспечении цензуры в иранском сегменте

Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании Arvan Cloud и ее дочерней фирмы ArvanCloud Global Technologies, которая базируется в Дубае, за их "роль в оказании содействия" властям Тегерана в обеспечении цензуры в иранском сегменте интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила пресс-служба американского финансового ведомства.

Кроме того, согласно изложенной ею информации, в черный список вносят имена двух основателей ArvanCloud. Оба в настоящее время занимают руководящие должности в компании. По версии правительства США, ArvanCloud имеет "тесные отношения" со спецслужбами Ирана.