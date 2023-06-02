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США ввели санкции против иранской фирмы

США ввели санкции против иранской фирмы Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании Arvan Cloud и ее дочерней фирмы ArvanCloud Global Technologies, которая базируется в Дубае, за их "роль в оказании содействия" властям Тегерана в обеспечении цензуры в иранском сегменте
Другие страны
2 июня 2023 г. 20:04
США ввели санкции против иранской фирмы

Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании Arvan Cloud и ее дочерней фирмы ArvanCloud Global Technologies, которая базируется в Дубае, за их "роль в оказании содействия" властям Тегерана в обеспечении цензуры в иранском сегменте интернета.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила пресс-служба американского финансового ведомства.

Кроме того, согласно изложенной ею информации, в черный список вносят имена двух основателей ArvanCloud. Оба в настоящее время занимают руководящие должности в компании. По версии правительства США, ArvanCloud имеет "тесные отношения" со спецслужбами Ирана.

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