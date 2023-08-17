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США ввели санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

США ввели санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального Соединенные Штаты Америки, 17 августа, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали четыре сотрудника ФСБ.
Другие страны
17 августа 2023 г. 21:52
США ввели санкции против сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению Навального

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против четырех сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Под санкции попали три сотрудника Института криминалистики, а также один оперативный агент ФСБ.

Напомним, что 20 августа 2020 года, примерно за 30 минут полета обратно в Москву после предвыборной кампании в Томске и Новосибирске, Навальный тяжело заболел, что привело к экстренной посадке в Омске, где его лечили сотрудники местной больницы.

Правительство США считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального.

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