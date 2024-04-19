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США ввели санкции в отношении физлица и юрлиц Израиля

США ввели санкции в отношении физлица и юрлиц Израиля Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Израиля и двух израильских организаций в связи с ситуацией на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 18:15
США ввели санкции в отношении физлица и юрлиц Израиля

Министерство финансов США ввело санкции против гражданина Израиля и двух израильских организаций в связи с ситуацией на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило американское финансовое ведомство.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу Иордана. Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İsrailin fiziki və hüquqi şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Версия на английском языке US imposes sanctions against individuals and legal entities of Israel

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