    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    США ввели санкции против четырех лиц и компаний из России, КНР и КНДР

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 21:36
    США ввели санкции против четырех лиц и компаний из России, КНР и КНДР

    Вашингтон включил в санкционные списки двух граждан и две компании из России, Китая и КНДР, причастных, по версии США, к мошеннической схеме в сфере информационных технологий, организованной правительством Северной Кореи.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

    Из документа следует, что  под санкции подпали россиянин Виталий Сергеевич Андреев, гражданин КНДР Ким Ын Сун, а также базирующиеся в Пхеньяне и Шэньяне (Китай) компании Korea Sinjin Trading Corporation и Shenyang Geumpungri Network Technology.

    "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции [в отношении указанных лиц] <...> за их роль в мошеннической схеме с участием специалистов в области информационных технологий (ИТ), организованной правительством КНДР", - говорится в заявлении.

    "Под руководством президента [США Дональда] Трампа Министерство финансов привержено защите американцев от этих схем и привлечению виновных к ответственности", - заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли.

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей