США ввели санкции против четырех лиц и компаний из России, КНР и КНДР

Вашингтон включил в санкционные списки двух граждан и две компании из России, Китая и КНДР, причастных, по версии США, к мошеннической схеме в сфере информационных технологий, организованной правительством Северной Кореи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Из документа следует, что под санкции подпали россиянин Виталий Сергеевич Андреев, гражданин КНДР Ким Ын Сун, а также базирующиеся в Пхеньяне и Шэньяне (Китай) компании Korea Sinjin Trading Corporation и Shenyang Geumpungri Network Technology.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции [в отношении указанных лиц] <...> за их роль в мошеннической схеме с участием специалистов в области информационных технологий (ИТ), организованной правительством КНДР", - говорится в заявлении.

"Под руководством президента [США Дональда] Трампа Министерство финансов привержено защите американцев от этих схем и привлечению виновных к ответственности", - заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли.