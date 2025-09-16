США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Ираном

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Минфин США ввел очередные санкции в отношении четырех физических и более десятка юридических лиц, связанных с Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

    "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов вносит в санкционный список двух иранских финансовых посредников и более десятка физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и ОАЭ, за их роль в координации денежных переводов, в том числе от продажи иранской нефти, что приносит выгоду Силам Кудс Корпуса стражей исламской революции и Министерству обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ)", - отмечается в заявлении.

    По донным Минфина, такие иранские сети "теневого банкинга", управляемые доверенными незаконными финансовыми посредниками, злоупотребляют международной финансовой системой и обходят санкции путем отмывания денег через зарубежные подставные компании и криптовалюту. 

    Рестрикции коснулись граждан Ирана Алирезы Дерахшана и Араша Эстаки Аливанда, а также компаний Alpa Trading – FZCO, Unique Station Trading, Minato Investment LLC, Minato Goods Wholesalers, Minato Commercial Brokers и Alliance First Trading LLC и других.

    США Минфин США санкции против Ирана теневой банкинг
    ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

