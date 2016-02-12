США ввели санкции против боевиков ИГИЛ, связанных с контрабандой нефти

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Министерство финансов ввело санкции в отношении трех боевиков террористической группировки "ИГИЛ", которые связаны с продажей нефти с территории Ирака и Сирии, а также вербовкой новобранцев. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении американского ведомства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Минфин США объявил о введении санкций в отношении Фейсала аль-Захрани, ответственного за (продажу) нефти, координатора по иностранным боевикам Хусейна Джуатини и полевого командира Турки аль-Бинали. - говорится в документе. - Эти усилия Минфина направлены на ликвидацию способности ИГИЛ получать прибыль от незаконных продаж нефти на территории Ирака и Сирии, путем запрета этим людям доступа к международной финансовой системе".

"Сегодняшние санкции Минфина направлены против ключевых фигур руководства ИГ, ответственных за добычу нефти и газа, вербовку боевиков за рубежом и другую финансовую деятельность", - пояснил и.о. замглавы Минфина Адам Шубин. Теперь любые счета или активы боевиков, в случае наличия таковых, арестованы, гражданам США запрещено совершать с ним какие-либо сделки.