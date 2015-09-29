США ввели санкции против 35 лиц и организаций, связанных с ИГ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Власти США ввели во вторник санкции в отношении 35 лиц и организаций, связанных с группировкой "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Госдепартамент США.

Среди организаций - подразделения ИГ на Северном Кавказе, в Алжире, Египте и ряде других стран.

В числе террористов - уроженцы и граждане Франции, Великобритании, Таджикистана, Пакистана, Саудовской Аравии, Йемена и других стран.

Счета и собственность указанных в списке лиц и организаций будут блокированы в США, а американским компаниям запрещено вступать с ними в деловые отношения.