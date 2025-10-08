Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 22:30
    США ввели санкции против 26 иностранных фирм за поставки продукции Ирану

    Министерство торговли США включило в санкционный список 26 компаний из Гонконга, Китая и ОАЭ за осуществление поставок американской продукции в Иран в обход действующих ограничений.

    Как передает Report, об этом говорится в извещении, размещенном в федеральном реестре (сборник официальных документов американского правительства).

    В список попали 19 компаний Гонконга и городов материкового Китая, в том числе Пекина и Шанхая, через которые осуществлялись поставки электронных компонентов и иной американской продукции. Как утверждает ведомство, они использовались иранской военной промышленностью для производства беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Как говорится в документе, закупленные через эти структуры электронные компоненты были найдены среди обломков сбитых на территории Израиля дронов.

    Кроме того, ведомство включило в черный список три адреса в Гонконге, с которых осуществлялись торговые операции от имени некой Эмили Лю. По мнению американских властей, она действовала в интересах находящихся под санкциями США иранских военных структур и компаний.

