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США ввели санкции против 12 иранских чиновников

США ввели санкции против 12 иранских чиновников США внесли в санкционные списки 12 чиновников из Ирана.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 21:19
США ввели санкции против 12 иранских чиновников

США внесли в санкционные списки 12 чиновников из Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в его письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против 12 лиц, связанных с насильственной и принудительной тактикой Ирана внутри страны и за ее пределами", - сообщил Миллер, уточнив, что США принимают меры в координации с Австралией и Канадой.

Он пояснил, что рестрикции введены в отношении членов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС), представителей Организации тюрем Ирана, а также лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за "смертоносные операции за рубежом".

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

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