​США введут санкции против Китая из-за Гонконга

США наложат санкции на официальные лица КНР и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают его автономию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Дональд Трамп.

"США также предпримут необходимые шаги с тем, чтобы подвергнуть санкциям чиновников КНР и Гонконга, которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии Гонконга", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

"Наши действия будут сильными и значительными", - добавил он.

Отметим, что острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".

Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

Великобритания, Австралия, Канада и США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.