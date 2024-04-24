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США втайне поставили Украине ракеты ATACMS

США втайне поставили Украине ракеты ATACMS Власти Соединенных Штатов поставили Украине без публичных объявлений тактические баллистические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 22:21
США втайне поставили Украине ракеты ATACMS

Власти Соединенных Штатов поставили Украине без публичных объявлений тактические баллистические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

По его словам, поставка была проведена втайне в последние недели. Утверждается, что Украина впервые применила ATACMS против российской цели рано утром 17 апреля.

Ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на $300 млн, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. Собеседник агентства не уточнил, сколько именно ракет было отправлено Киеву.

Вопрос о том, стоит ли отправлять ATACMS, имеющих дальность стрельбы до 300 км, обсуждался в администрации Байдена в течение нескольких месяцев, отмечает Reuters. Пентагон изначально выступал против отправки ракет такой дальности, опасаясь, что передача негативно скажется на боеготовности ВС США.

Позднее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател подтвердил, что США по указанию президента Джо Байдена поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом.

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