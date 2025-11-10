США временно приостановили торговое расследование против Китая

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 09:20
    Администрация Белого дома на один год приостановила проведение торгового разбирательства против Китая, касающегося судостроения и судоходства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

    Из документа следует, что все действия в рамках расследования прекращаются в полночь на 10 ноября. Разбирательство было инициировано в апреле 2024 года и касалось якобы применяемых Китаем "недобросовестных практик" в сфере судостроения, судоходства и логистики. Власти США утверждали, что КНР стремится обеспечить себе "доминирующее положение" в этих областях.

    Как уточняется в заявлении, "приостановка разбирательства последовала за имеющими историческое значение торгово-экономическими договоренностями между президентом [США] Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, о которых Белый дом объявил 1 ноября 2025 года". В аппарате представителя США на торговых переговорах уточнили, что американская сторона обсудит с властями Китая "вопросы, затронутые в ходе этого расследования".

    "Принимая эти меры, США продолжат прилагать усилия внутри страны и проводить консультации с ключевыми союзниками и партнерами для возрождения американского судостроения", - прочеркивается в документе.

