США временно приостановили торговое расследование против Китая

Администрация Белого дома на один год приостановила проведение торгового разбирательства против Китая, касающегося судостроения и судоходства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

Из документа следует, что все действия в рамках расследования прекращаются в полночь на 10 ноября. Разбирательство было инициировано в апреле 2024 года и касалось якобы применяемых Китаем "недобросовестных практик" в сфере судостроения, судоходства и логистики. Власти США утверждали, что КНР стремится обеспечить себе "доминирующее положение" в этих областях.

Как уточняется в заявлении, "приостановка разбирательства последовала за имеющими историческое значение торгово-экономическими договоренностями между президентом [США] Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, о которых Белый дом объявил 1 ноября 2025 года". В аппарате представителя США на торговых переговорах уточнили, что американская сторона обсудит с властями Китая "вопросы, затронутые в ходе этого расследования".

"Принимая эти меры, США продолжат прилагать усилия внутри страны и проводить консультации с ключевыми союзниками и партнерами для возрождения американского судостроения", - прочеркивается в документе.