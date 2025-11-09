Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    США впервые с 2008 года направят посла в Боливию

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 04:16
    США впервые с 2008 года направят посла в Боливию

    Власти США намерены восстановить прерванные в 2008 году дипломатические отношения с Боливией на уровне послов.

    Как передает Report со ссылкой на новостное агентство ABI, об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, прибывший в Ла-Пас на инаугурацию нового президента южноамериканской страны Родриго Паса.

    "Мы восстановим отношения до уровня послов, на котором они и должны были всегда находиться. Я считаю это очень важным шагом и надеюсь, что мы сможем очень скоро назначить послов", - приводит издание заявления Ландау.

    В 2008 году на тот момент президент Боливии Эво Моралес объявил посла США Филипа Голдберга персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков. Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша - младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют свои международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

    Пас вступил в должность президента Боливии 8 ноября. В ходе предвыборной кампании он говорил, что считает необходимой активизацию контактов страны со всем миром, отдельно отмечая необходимость восстановления отношений с США и развития регионального сотрудничества. После избрания Пас посетил США, где вел переговоры о предоставлении помощи его стране, столкнувшейся с перебоями в поставках топлива из-за нехватки долларов.

    США Боливия посол дипотношения
    ABŞ 2008-ci ildən ilk dəfə Boliviyaya səfir göndərəcək

    Последние новости

    04:16

    США впервые с 2008 года направят посла в Боливию

    Другие страны
    03:45
    Фото

    Золотой призер ЧЕ из Азербайджана приурочил свое достижение ко Дню Победы

    Индивидуальные
    03:06

    Президент Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон

    Другие страны
    02:38

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    02:20
    Фото

    Азербайджанский шахматист, ставший чемпионом Европы, вернулся на родину

    Индивидуальные
    01:53

    Reuters: В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

    Другие страны
    01:19

    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Другие страны
    00:45
    Видео

    Колонна спецподразделения "Яраса" СВР Азербайджана прошла на параде в Баку

    Внутренняя политика
    00:26

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

    Армия
    Лента новостей