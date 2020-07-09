США требуют от иностранных студентов покинуть страну

Если студенты не покинут страну, им не будет выдана новая виза

Соединенные Штаты Америки приняли решение о возвращении в свои страны сотен тысяч обучающихся в стране иностранных студентов

Как передает спецкор Report, у иностранных студентов требуют покинуть страну, если их курсы будут полностью читаться онлайн в новом учебном году из-за пандемии.

Для информации сообщаем, что с марта этого года вузы и колледжи США проводят занятия в онлайн форме. Многие учебные заведения пока не решили, в какой форме будет проходить обучение в новом учебном году.

Решение в связи с иностранными студентами приняла также Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE). В заявлении ICE говорится, что если студенты не покинут страну, им не будет выдана новая виза.

В заявлении также отмечается, что для защиты правового статуса студентов они смогут воспользоваться правом перевода в университеты, продолжающие обучение в нормальном порядке. Кроме того, иностранные студенты, обучающиеся в университетах, которые будут обучаться как онлайн, так и напрямую, будут иметь право на только 1 курс или 3 кредитных часа. В решении также упомянуто, что иностранных студентов, не покинувших страну, могут выдворить или наказать иначе за нарушение миграционных процедур. После заявления иностранные студенты, оставшиеся в студенческих общежитиях, были выдворены.

В Американском совете по образованию раскритиковали идею Иммиграционной и таможенной полиции. По словам заместителя президента совета Брэда Фарнсворта, нововведение приведет к путанице, а некоторые студенты не смогут покинуть США и окажутся в безвыходном положении.

По статистическим данным, за последние 12 месяцев в США со студенческими визами прибыли около 400 тыс. иностранных граждан. Иностранные студенты составляют 5,5% от общего числа студентов университетов и колледжей США. Плата за обучение в стране довольно высока, и эта сумма является важным источником дохода для университетов. Большинство студентов, обучающихся в США, прибыли из Китая, Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Канады. В США учится также большое число студентов из Азербайджана.

Адвокат по вопросам иммиграции Волкан Анык, работающий долгие годы в США, в интервью Report разъяснил несколько вопросов, связанных с решением ICE.

Отметив, что в решении имеются серьезные недочеты информационного характера, адвокат напомнил о решениях правительства в недавнем прошлом в отношении иммигрантов и сказал, что нынешнее решение было ожидаемым: "Решением от 24 февраля этого года закона "Public Charge" уже не так легко будет получить Green Card, как раньше. Другим решением от 22 апреля иммиграционная виза приостановилась на 60 дней. По истечении этого срока решение было продлено до конца декабря, и его охват был значительно расширен. Сюда вошли также неиммигрантские визы, в том числе визы J1, L1, и многие другие. На самом деле, если посмотреть на ход событий, нынешнее решение, связанное со студентами, было ожидаемым, и я не был удивлен, как адвокат. Я думаю, что дальнейшие решения не будут отличаться от этих.

Что касается решения о возвращении студентов в свои страны, если вузы, в которых зарегистрированы студенты со статусом M1 и F1, объявили, что продолжат обучение через интернет с конца августа, в сентябре, октябре, ноябре и декабре следующего учебного года, эти студенты не смогут остаться в стране и сохранить свой статус студента. Если студент хочет продолжить свое образование в университете, он должен сначала покинуть страну. Если вуз, в котором учится студент, изменит свое решение на очередном этапе, чтобы продолжить обучение в обычном порядке, он может снова вернуться в США и продолжить свое образование с того места, где остановился".

Волкан Анык отметил также, что у студентов есть и другой шанс остаться в США, сохраняя статус студентов: "Эти студенты смогут перевестись в другие учебные заведения, которые продолжают активное обучение по их специальностями. Если они могут реализовать этот процесс, занятия могут длиться 1 урок напрямую и до 3 часов онлайн. Но здесь есть специальная квота, которая составляет 3 часа или урок.

Студенты, которые находятся вне США по семейным или другим причинам, возможно не будут допущены в аэропорты, чтобы вернуться по своим визам в страну, если их вузы проводят занятия дистанционно. Если студент не может остаться в стране и сохранить свой статус, то он может попробовать и последний вариант – сменить визу. Например, это может быть туристическая виза. Естественно, что срок действия этой визы также не будет долгим".