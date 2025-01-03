СМИ: США возводят базу на севере Сирии для поддержки курдов

США строят военную базу в районе города Кобани на севере Сирии в рамках поддержки организации YPG (Отряды народной самообороны Высшего курдского совета - ред.), которую Турция считает террористической.

США строят военную базу в районе города Кобани на севере Сирии в рамках поддержки организации YPG (Отряды народной самообороны Высшего курдского совета - ред.), которую Турция считает террористической.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Sabah.

"Местные источники заявили, что США покинули базу в соседнем Ираке, а бетонные блоки и другие материалы направили в Айн-эль-Араб, также известный как Кобани", - информирует газета.

Также журналисты, работающие в этой местности, заявляли, что в Кобани прибыли 13 грузовиков под флагами США, перевозившие блоки для возведения бетонных конструкций.

Кроме того, напоминает Sabah, ранее на этой неделе США перебросили десятки БМП Bradley, передали YPG системы ПВО и бронетехнику.

Sabah напоминает о заявлениях турецких властей, что в Анкаре доверяют новой сирийской администрации в их действиях в отношении РПК и YPG. В то же время Турция пригрозила военными действиями, если "курдское ополчение" откажется самораспуститься.