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СМИ: США возводят базу на севере Сирии для поддержки курдов

СМИ: США возводят базу на севере Сирии для поддержки курдов США строят военную базу в районе города Кобани на севере Сирии в рамках поддержки организации YPG (Отряды народной самообороны Высшего курдского совета - ред.), которую Турция считает террористической.
Другие страны
3 января 2025 г. 15:52
СМИ: США возводят базу на севере Сирии для поддержки курдов

США строят военную базу в районе города Кобани на севере Сирии в рамках поддержки организации YPG (Отряды народной самообороны Высшего курдского совета - ред.), которую Турция считает террористической.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета Sabah.

"Местные источники заявили, что США покинули базу в соседнем Ираке, а бетонные блоки и другие материалы направили в Айн-эль-Араб, также известный как Кобани", - информирует газета.

Также журналисты, работающие в этой местности, заявляли, что в Кобани прибыли 13 грузовиков под флагами США, перевозившие блоки для возведения бетонных конструкций.

Кроме того, напоминает Sabah, ранее на этой неделе США перебросили десятки БМП Bradley, передали YPG системы ПВО и бронетехнику.

Sabah напоминает о заявлениях турецких властей, что в Анкаре доверяют новой сирийской администрации в их действиях в отношении РПК и YPG. В то же время Турция пригрозила военными действиями, если "курдское ополчение" откажется самораспуститься.

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Версия на английском языке US reportedly setting up new base in northern Syria

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