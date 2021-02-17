США внесут 200 млн долларов в бюджет ВОЗ

США внесут в бюджет Всемирной организации здравоохранения 200 млн долларов США к концу февраля

США внесут в бюджет Всемирной организации здравоохранения 200 млн долларов США к концу февраля.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 млн долларов в рамках своих финансовых обязательств", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон намерен работать с партнерами над реформированием ВОЗ, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление.

Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.