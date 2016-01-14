США внесли в свой список иностранных террористических группировок "Эмират Хорасан"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Правительство США внесло в свой список зарубежных террористических группировок организацию "Эмират Хорасан", которая по существу является региональной ячейкой сети "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действующей, главным образом, в Афганистане, Пакистане, Индии и Бангладеш.

Как сообщает Rеport со ссылкой на ТАСС, об этом объявила пресс-служба госдепартамента США.

В соответствии с изложенными ею сведениями, о формировании "Эмирата Хорасан" экстремисты объявили 10 января минувшего года. Данная группировка "базируется в регионе, охватывающем Афганистан и Пакистан", отметило внешнеполитическое ведомство США.

По его информации, в состав группировки входят "преимущественно бывшие боевики (движения) "Техрик-и-талибан Пакистан" и афганские талибы".

Боевики "Эмирата Хорасан" виновны в совершении ряда терактов и различных вылазок, в том числе с использованием боевиков-смертников, в восточной части Афганистана. Эти нападения были направлены как на сотрудников афганских сил безопасности, так и на мирных граждан. Кроме того, группировка взяла на себя ответственность за вылазку, осуществленную в мае минувшего года в пакистанском городе Карачи.