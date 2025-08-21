США внесли в санкционные списки по Ирану 13 компаний

О нас

21 августа 2025 г. 22:22
США расширили санкционные списки в отношении Ирана, включив в них 1 физическое лицо, 13 компаний и 8 танкеров.

Как передает Report, это следует из заявления, распространенного пресс-службой Министерства финансов США.

Отмечается, что рестрикции введены в отношении гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, который "на протяжении нескольких лет содействовал поставкам иранской нефти и нефтепродуктов". В санкционные списки включены также юридические лица, базирующиеся в Китае, ОАЭ и на Маршалловых островах, и танкеры под флагами Панамы, Островов Кука, Гонконга, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Антигуа и Барбуды.

Минфин США утверждает, что помощь в поставках иранских энергоносителей содействует получению Ираном прибыли для разработки "новейших вооружений". Как пояснил Госдепартамент, в санкционные списки внесены, в частности, два оператора терминалов и нефтехранилищ в Китае, "содействовавшие незаконным поставкам миллионов баррелей иранской нефти".

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

