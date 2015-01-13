США внесли в черный список главаря группировки "Техрик-и-талибан Пакистан"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США включил в свой "черный список" главаря террористической группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" (ТТП) муллу Фазлуллу. Как сообщает Report, об этом объявила сегодня пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Как она пояснила, на практике принятое решение означает, что отныне американским гражданам запрещается вести какие-либо дела с Фазлуллой, а его активы, в случае обнаружения под юрисдикцией США, подлежат аресту.

По свидетельству правительства США, мулла возглавил ТТП в ноябре 2013 года после уничтожения ракетным ударом с американского "беспилотника" предыдущего руководителя этой группировки Хакимуллы Мехсуда. Госдепартамент внес ТТП в свой перечень иностранных террористических организаций 1 сентября 2010 года. ООН приняла схожие меры в отношении ТТП 29 июля 2011 года.

Согласно изложенным американскими властями сведениям, ТТП под руководством Фазлуллы совершила нападение на школу в Пешаваре 16 декабря прошлого года. Тогда погибло, по меньшей мере, 148 человек, в основном - дети. Кроме того, ТТП под предводительством муллы организовала убийство пакистанского генерала Санауллы Ниязи, покушение на юную правозащитницу Малалу Юсуфзаи, которая была удостоена в минувшем году Нобелевской премии мира, и ряд других вылазок.