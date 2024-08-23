США внесли в черный список 123 компании из РФ и КНР

Министерство торговли США внес в черный список 123 компании, в том числе 63 российских и 42 китайских - документ.

Министерство торговли США внесло в черный список 123 компании, в том числе 63 российских и 42 китайских.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как следует из сообщения бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Минторга США, 48 внесенных в черный список российских юридических лиц являются "конечными потребителями продукции военного назначения" России и Беларуси. Шесть российских юрлиц внесены в список за "связи, поставки или сотрудничество в рамках российской программы по производству БПЛА". Кроме того, ряд компаний из РФ внесены в черный список Минторга США за "поставки в Россию чувствительных технологий американского происхождения".

Компании из Китая внесены в черный список также за участие в поставках американских технологий в РФ и другой "чувствительной продукции". Кроме того, в список внесены 11 иранских компаний, якобы способствовавших поставкам в Иран американских технологий, необходимых РФ для войны с Украиной.