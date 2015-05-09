США включили журналиста "Аль-Джазиры" в список террористов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Власти США поместили одного из известных журналистов спутникового телеканала "Аль-Джазира" Ахмада Муаффака Зайдана в список предполагаемых террористов, назвав его "членом Аль-Каиды".

"Report"un RİA "Nosovti" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, реди документов была найдена презентация Агентства национальной безопасности США (АНБ). На слайдах содержится фотография и информация о Зайдане с пометкой о том, что он является "членом Аль-Каиды" и движения "Братья-Мусульмане". По сообщению портала, такие выводы АНБ сделало на основе данных, полученных с помощью программы SKYNET, которая анализирует данные о телефонных звонках и определяет "подозрительный характер данных". Собранная информация о Зайдане позволила АНБ заключить, что он "вероятно, относится к лицам, которые могут иметь связи с руководством "Аль-Каиды".

Зайдан на протяжении долгого времени занимал должность начальника отделения "Аль-Джазиры" в пакистанской столице Исламабаде и в основном освещал деятельность террористических группировок "Талибан" и "Аль-Каида". Он также несколько раз брал интервью у высокопоставленных представителей "Аль-Каиды", в том числе у Усамы бен Ладена.

В коротком телефонном интервью для портала Зайдан "полностью" опроверг утверждение о его причастности к обеим террористическим организациям.