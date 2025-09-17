Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    США включили в список террористических организаций четыре группировки, связанные с Ираном

    • 17 сентября, 2025
    • 16:54
    США включили в список террористических организаций четыре группировки, связанные с Ираном

    Соединенные Штаты объявили о внесении в список иностранных террористических организаций четырех иракских военизированных формирований, связанных с Ираном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

    Это группировки "Харакат ан-Нуджаба", "Катаиб Сайид аль-Шухада", "Харакат Ансар Аллах аль-Ауфия" и "Катаиб аль-Имам Али".   

    В списке террористических группировок уже числятся иракские "Катаиб Хезболла" и "Асаиб Ахль аль-Хак", также поддерживаемые Ираном.

    В Госдепе отметили, что включение организаций в список ведет к блокировке их активов в США, запрету американским гражданам вести с ними бизнес. Стороны, сотрудничающие с ними, рискуют стать предметом вторичных санкций.

    По данным Вашингтона, эти меры направлены на ограничение доступа группировок к финансам и ресурсам, которые могут быть использованы для нападений на персонал и объекты США в регионе.

    ABŞ İranla əlaqəli dörd qruplaşmanı terror təşkilatları siyahısına daxil edib
    US issues terrorist designations for 4 Iran-aligned militia groups

