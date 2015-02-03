США и КНДР ведут секретные переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ США и КНДР тайно обсуждают возможность возвращения за стол переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, и это "открывает перспективу нового раунда дипломатии" даже на фоне "ужесточения линии Вашингтона в отношении Пхеньяна".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Washington Post.

Издание уточняет, что "переговоры о переговорах" ведутся на уровне "ядерных посланников двух стран".

"Но пока им не удалось договориться о логистике - не в последнюю очередь из-за того, что в Северной Корее продолжается карантин из-за вируса Эбола", - указывает газета.

По ее данным, в прошлом месяце в Сингапуре американская делегация с участием бывшего спецпредставителя США по КНДР посла в отставке Стивена Босуорта и еще одного отставного посла Джозефа ДеТрани, в свое время курировавшего работу на северокорейском направлении в разведсообществе США, встретилась с заместителем министра иностранных дел и переговорщиком КНДР Ли Ен Хо.

Американцы, по словам осведомленных источников, приветствовали готовность КНДР повысить со своей стороны уровень диалога. Но их не устраивала перспектива поездки представителя США в северокорейскую столицу.