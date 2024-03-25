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США ведут активные переговоры по достижению прекращения огня в Газе

США ведут активные переговоры по достижению прекращения огня в Газе Соединенные Штаты продолжают вести активные переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, к которому призывает резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе.
Другие страны
25 марта 2024 г. 22:13
США ведут активные переговоры по достижению прекращения огня в Газе

Соединенные Штаты продолжают вести активные переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, к которому призывает резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы ведем активные переговоры, пытаясь достичь того, к чему призывает эта резолюция, а именно: немедленного прекращения огня и освобождения заложников", - сказал он. При этом Миллер отметил, что не может утверждать, что резолюция СБ ООН может оказать "какое-либо влияние на эти переговоры", но отметил, что в ходе переговорного процесса, который продолжается сейчас и продолжался все минувшие выходные, "был достигнут прогресс".

"Министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня здесь, с ним встретится госсекретарь Энтони Блинкен через два часа. И я ожидаю, что это (позиция Израиля по принятой Советом Безопасности ООН резолюции по Газе ред.) будет предметом разговора на этой встрече", - сказал Миллер.

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