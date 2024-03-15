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США в конце года начнут серию испытаний гиперзвуковой ракеты HACM

США в конце года начнут серию испытаний гиперзвуковой ракеты HACM США планируют провести в четвертом квартале 2024 года и начале 2025 года серию испытаний разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile).
Другие страны
15 марта 2024 г. 15:41
США в конце года начнут серию испытаний гиперзвуковой ракеты HACM

США планируют провести в четвертом квартале 2024 года и начале 2025 года серию испытаний разрабатываемой гиперзвуковой крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание Breaking Defense.

По данным ВВС США, предполагается, что ракета воздушного базирования поступит на вооружение в 2027 году, хотя практически все последние ее испытания были неудачными.

Этой ракетой планируется оснащать как стратегические бомбардировщики B-1B и B-52H, так истребители F-15E/EX.

Программа HACM должна прийти на смену программе гиперзвуковой аэробаллистической ракеты воздушного базирования AGM-183 ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), которая фактически уже приостановлена из-за череды неудач и ввиду отсутствия заметных результатов.

Точные технические данные ракеты HACM строго засекречены. По открытым источникам, она является двухступенчатой, включает разгонную ступень с твердотопливным двигателем, которая после отработки сбрасывается, и боевую ступень, являющуюся самостоятельным летательным аппаратом с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет его обнаружение системами ПРО. Проектная дальность HACM составляет 500 км (по сравнению с 1 000 км у AGM-183 ARRW), скорость - около 7 Маха.

Согласно проекту оборонного бюджета США, на работы по проекту HACM в 2025-м финансовом году (начинается 1 октября текущего года) предусматривается выделение 517 млн долларов, а на период вплоть до 2029 года - 2,4 млрд доллара.

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