США разместили в Катаре бомбардировщик B-52

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Американский стратегический бомбардировщик B-52, дислоцированный ранее на базе ВВС США в штате Луизиана, прибыл на базу Эль-Удейд в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Центральное командование ВВС США.

По его данным, бомбардировщик будет оказывать "поддержку операции, нацеленной на уничтожение" террористической группировки "Исламское государство" и "устранение угрозы, которую она создает в Ираке".