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    ​США: в Ираке готовится наступление на Мосул

    Штурм возможен в апреле-мае и в нем примут участие до 25 тыс. военнослужащих

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Как сообщили представители американских военных, иракские и курдские силы намерены предпринять штурм второго по величине города Ирака – Мосула.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, город сейчас находится в руках боевиков движения "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Представители Центрального командования США отметили, что штурм возможен в апреле-мае и в нем примут участие до 25 тыс. военнослужащих, подготовленных американскими инструкторами.

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