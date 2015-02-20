​США: в Ираке готовится наступление на Мосул

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Как сообщили представители американских военных, иракские и курдские силы намерены предпринять штурм второго по величине города Ирака – Мосула.

Как передает Report со ссылкой на BBC, город сейчас находится в руках боевиков движения "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Представители Центрального командования США отметили, что штурм возможен в апреле-мае и в нем примут участие до 25 тыс. военнослужащих, подготовленных американскими инструкторами.